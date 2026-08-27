Сьогодні, 27 серпня, на сесії міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» двом українським Героям — полковнику Ігорю Бедзаю та підполковнику Геннадію Матуляку. Обом — посмертно.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Ігор Бедзай та Геннадій Матуляк — Герої України. Обидва загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України. Це наша можливість ще раз сказати: ми пам’ятаємо, завдяки кому маємо український Миколаїв. Вічна пам’ять і шана Героям», – наголосив мер Миколаєва.

Також депутати внесли зміни до Положення про звання «Почесний громадянин міста Миколаєва». Для військовослужбовців тепер визначено чіткий критерій: «Почесним громадянином» може стати Герой України або повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Як повідомляло Інше ТВ, 7 травня 2022 року при виконанні бойового завдання полковник Ігор Бедзай загинув. 11 травня в Миколаєві його проводили в останню путь, і в цей же день Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Ігорю Бедзаю звання Героя України (посмертно).

24 червня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №446/2022 «Про присвоєння імені Героя України полковника Ігоря Бедзая 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України».

2 липня 2023 року 10-та морська авіаційна бригада, яка носить ім’я миколаївця Ігоря Бедзая, нагороджена відзнакою «За мужність та відвагу».

Інше ТВ також розповідало про подвиг Геннадія Матуляка. Зранку 25 лютого 2022 року на північ від Києва в районі міста Гостомель Геннадій Матуляк знищив колону техніки російських окупантів, але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучив у штурмовик Геннадія. Льотчик почав відводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Та після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району. Не зважаючи на те, що село на той момент було окуповане російськими загарбниками, відважний льотчик був похований вдячними місцевими жителями біля місця загибелі. 16 квітня 2022 року Герой був перепохований у місті Миколаєві.

28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №78/2022 «Про присвоєння звання Герой України», яким присвоїв підполковнику Геннадію Матуляку звання «Герой України» (посмертно).

8 грудня 2022 року іменем миколаївського льотчика Геннадія Матуляка назвали вулицю в Києві.

У лютому 2023 року на Київщині відкрили пам’ятник миколаївському льотчику Геннадію Матуляку (ФОТО)

26 липня 2024 року начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підписав розпорядження №273-р «Про перейменування об’єктів топонімії», яким, зокрема, у Миколаєві колишня вулиця Чкалова перейменована на вулицю Героя України Ігоря Бедзая, а колишня вулиця генерала Свиридова – на вулицю Героя України Геннадія Матуляка.