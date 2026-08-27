Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Як повідомляє Група Нафтогаз, ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

«Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону», — зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора,. 26 серпня, російські війська атакували КАБом Херсонську ТЕЦ