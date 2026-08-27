Росія цілеспрямовано й навмисно атакує американські підприємства в Україні. Половина з них зазнала значних ударів російськими ракетами чи безпілотниками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь на пресконференції у Києві, передає “Радіо Свобода”.

“Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони завдали збитків на мільйони доларів і є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми”, – сказав сенатор.

Він висловив сподівання, що американський бізнес рішучіше звертатиметься до президента Дональда Трампа й Конгресу із закликом продемонструвати силу США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні.

На запитання про те, наскільки тема підтримки України може бути важливою під час майбутніх проміжних виборів у США і чи може Вашингтон відновити фінансову допомогу Києву в разі перемоги демократів, Блюменталь спрогнозував, що демократам вдасться здобути більшість у Палаті представників.

“Мій особистий прогноз полягає в тому, що демократи отримають більшість у Палаті представників. І, чесно кажучи, як демократ, я також маю надії щодо Сенату”, – додав сенатор.

Зараз республіканці мають більшість у Палаті представників і Сенаті. У листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу – переобиратимуться повний склад Палати представників і третина сенаторів.