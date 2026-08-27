Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області звернулася до суду з позовом до власника пам’ятки архітектури місцевого значення – «Житловий будинок – особняк. Початок ХХ століття», розташованої у історичному центрі Миколаєві, щодо зобов’язання укласти охоронний договір.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Особняк, зведений на початку 20-го століття, має значну історичну та архітектурну цінність для Миколаєва та вирізняється характерним архітектурним оформленням — унікальним рослинним орнаментом на фасаді та вікнах.

Водночас, не зважаючи на те, що ще у березні 1997 року будівлю, як пам’ятку місцевого значення, взято на державний облік, охоронний договір із її власником досі не укладено.

Пред’явлений прокуратурою позов сприятиме укладенню охоронного договору, який визначить режим використання пам’ятки та вимоги до її утримання, що дозволить захистити історичну будівлю від пошкоджень та руйнування.

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