Рішенням Казанківського районного суду від 29.07.2026 задоволено позов Баштанської окружної прокуратури про дострокове розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку площею 32 га Казанківської територіальної громаді.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Окружною прокуратурою доведено та судом підтверджено, що в порушення вимог земельного законодавства та умов договору земельна ділянка використовувалась не для сінокосіння та випасання худоби, а на ній упродовж декількох років вирощувались сільськогосподарські культури (пшениця, ріпак, кукурудза), тобто здійснювалось товарне сільськогосподарське виробництво.

Такі незаконні дії землекористувачів призводять до погіршення якості ґрунтів та виснаження земель, а також до значних втрат бюджетів, оскільки орендна плата за використання пасовищ значно менша, ніж за інші сільськогосподарські угіддя.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині суд стягнув 1,1 млн грн з недобросовісного орендаря та зобов’язав його повернути 65 га землі