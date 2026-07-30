Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan.

Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб, повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетні потреби та 8,4 млрд — на оборонні. Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України», – зазначив очільник українського Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні КМУ схвалив зміни до Плану України в межах програми Ukraine Facility, щоб посилити його зв’язок із процесом вступу України до ЄС, врахувати досвід реалізації програми та створити передумови для залучення через Ukraine Facility 8,35 млрд євро додаткової підтримки в межах механізму Ukraine Support Loan.