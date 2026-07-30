Під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія обрала два ключові напрямки – захід України та Київ невипадково. Про це в коментарі УНІАН розповів офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

“Варто згадати, що востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну передислокувати більшість систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили”, – сказав Храпчинський.

Він додав, що характер цієї атаки суттєво не відрізнявся від попередніх. Російські війська традиційно намагалися перевантажити українську систему ППО безпілотниками, після чого застосували крилаті та балістичні ракети.

“Також варто зазначити, що жертви, які, на жаль, були внаслідок російської атаки, пов’язані з неточністю російських ракет, а також відсутністю в РФ актуальних розвідувальних даних”, – додав Храпчинський.

На запитання, чи свідчить низький відсоток перехоплення балістичних ракет про подальшу нестачу в України ракет до систем Patriot, експерт відповів, що проблема полягає не лише в боєприпасах до ППО.

“Тут важливо розуміти, куди саме били “Іскандери” та “Циркони”. Ударів завдавали не лише по Києву, а й по багатьох регіонах. Відповідно, тут варто говорити не лише про нестачу боєприпасів, а й про невелику кількість самих систем ППО. Також варто зазначити, що РФ останнім часом суттєво модернізувала свою балістику – там додалася низка можливостей. І з огляду на те, що “Іскандер” і так був створений на базі засобу, який мав “пробивати” протиракетну оборону, зараз ці параметри вдосконалюють ще більше”, – пояснив Храпчинський.

Відповідаючи на запитання, як часто ворог може завдавати подібних ударів, експерт зазначив, що до цієї атаки Росія готувалася тривалий час – понад два тижні.

“Важливо також, що під час цієї атаки РФ застосувала менше балістичних ракет, ніж до цього заявляли різні телеграм-канали. Також їх було менше, ніж під час попередніх масованих ударів. Це вказує на те, що РФ шукає рішення, яке дозволило б їй ефективніше проривати нашу ППО, перевантажувати її та диверсифікувати атаку за рахунок застосування не лише балістичних ракет”, – зазначив Храпчинський.