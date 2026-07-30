Колишній командир 123-ї окремої бригади безпілотних систем полковник Олег Макуха відреагував на церемонію представлення нового командира підрозділу, яка відбулася напередодні.

На своїй сторінці у соціальних мережах він заявив, що не був запрошений на захід, під час якого особовому складу представили нового командира бригади.



«Дуже дивно, що діючого командира бригади не запросили. Військові традиції та повага до передачі бойового прапора 123 ОБр ТРО на належному рівні», — написав Олег Макуха.



У Збройних силах України церемонія зміни командира традиційно має урочистий характер. Одним із її символічних елементів є передача Бойового Прапора військової частини від командира, який завершує виконання своїх повноважень, новопризначеному командиру. Саме на цей аспект звернув увагу Олег Макуха у своєму дописі.



Нагадаємо, 27 липня особовому складу 123-ї окремої бригади безпілотних систем було офіційно представлено нового командира — майора Дениса Гіпіка. До цього він очолював 1-й батальйон безпілотних систем бригади. Кадрові зміни відбулися після переведення полковника Олега Макухи на нове місце служби.



Це вже друга публічна заява Олега Макухи після зміни посади. Як повідомляло Інше ТВ, раніше він опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що рішення про його переведення стало для нього несподіваним. Тоді він заявив, що його «розчавили і принизили», водночас подякував особовому складу, волонтерам та жителям Миколаївщини за спільну роботу і підтримку, а також підбив підсумки своєї служби на чолі бригади.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, після інформації про переведення Олега Макухи у Миколаєві також відбулася акція на його підтримку. Родичі військовослужбовців, ветерани, волонтери та небайдужі мешканці міста виступили проти кадрового рішення, заявивши, що за час його командування бригада суттєво посилила свої бойові спроможності та пройшла масштабну технологічну трансформацію. Учасники акції закликали переглянути рішення про зміну командира.