Балістичну програму FP-7 та FP-9 компанія Fire Point фінансує з власних грошей, жодної бюджетної гривні на конструкторські роботи виробник не отримував. Про це заявила CEO компанії Ірина Терех, передає УНН.

Кошти на розробку, за її словами, беруться з прибутку від серійної продукції — дронів та ракет, які компанія вже постачає війську.

Розробку нашої балістичної програми FP-7 і FP-9 Fire Point фінансує виключно власним коштом. Ми не отримали від держави жодної гривні на дослідно-конструкторські роботи: кожен верстат, кожен стенд, кожне випробування оплачені з прибутку компанії від серійних виробів. Станом на сьогодні ми вже інвестували в ДКР ракетної програми і продовжуємо інвестувати сотні мільйонів гривень — сказала Терех.

Держава є нашим замовником, а не інвестором: вона купує готову продукцію, а всі ризики розробки ми свідомо взяли на себе — пояснила керівниця Fire Point.

Нині компанія працює над двома балістичними ракетами. FP-7 — з дальністю до 300 кілометрів, у Fire Point її називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів — цього достатньо, щоб діставати до москви. FP-7 вже проходить сертифікацію, пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.

Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 “Фламінго”, здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.

За тією ж моделлю компанія розвиває і свій наймасштабніший проєкт – пан’європейський антибалістичний щит Frejya, покликаний закрити небо від балістики. Всю розробку “Frejya”, включно з ракетою-перехоплювачем, Fire Point так само веде власним коштом. У компанії розраховують, що зовнішні інвестиції в проєкт прийдуть уже після перших успішних перехоплень.