Викрили та припинили злочинну діяльність 17-річного мешканця Баштанщини слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, управління кримінального аналізу, за силової підтримки роти поліції особливого призначення обласного главку поліції та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що молодик налагодив схему збуту Alfa-PVP через канал у месенджері, який сам і створив. Фігурант заздалегідь закупляв психотропні речовини, зберігав їх та фасував. Підготовлений «товар» реалізовував через створений канал, здійснюючи доставку поштовими сервісами як на території Миколаївщини, так і інших регіонах. Задля конспірації вказував заздалегідь вигадані анкетні дані.

Слідчі поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергової партії психотропних речовин.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили понад 102 грами кристалічної речовини, замаскованої у коробці з чаєм.

За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана речовина є небезпечною психотропною речовиною – Alfa-PVP.

Також у хлопця вилучили мобільні телефони, банківські картки, та інші докази злочинної діяльності. Вилучене поліцейські направили для проведення відповідної експертизи.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, пересиланні, незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах ( ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 500 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування, встановлюються шляхи надходження наркотиків до фігуранта та коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині поліцейські затримали 45-річну «реалізаторку» психотропів (ФОТО)