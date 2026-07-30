Про нараду президент Зеленський повідомив у соцмережах.

Доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами, і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту.

Була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Словʼянська та Костянтинівки. Також по ситуації з експортним морським коридором – що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований. Вдячний усім воїнам та підрозділам, які залучені до виконання нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.

Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність. Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!