Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що об’єкт, який впав на поле на сході Польщі на світанку в четвер, ймовірно, є російською ракетою. Про жертви чи руйнування польська влада не повідомляє, але називає інцидент серйозним.

“Усе вказує на те, що це була російська ракета Х-101, але ми хочемо бути на 100% впевненими щодо типу ракети та того, хто її запустив”, – сказав Туск під час спеціально скликаної зустрічі в Любліні, передає ВВС.

Пізніше польський премʼєр заявив, що немає жодних підстав вважати, що ціллю була Польща.

Він додав, що два об’єкти порушили польський повітряний простір – один впав у Люблінському воєводстві, другий – поблизу польського кордону, але з ним не пов’язано жодних наслідків.

“Неідентифікований об’єкт”, як каже польська влада, утворив кратер у 10 м недалеко від села Тарнава Колонія, приблизно за 100 км від кордону з Україною.

Це сталося під час масованого удару ракетами і дронами, який Росія завдала по багатьох регіонах України. Головними цілями стали Львівщина й Київщина.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у ніч проти 30 липня повітряний простір Польщі порушила російська ракета. За його словами, йдеться про крилату ракету Х-101, яка вторглася на територію Польщі в рамках масштабного удару РФ по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що польська протиповітряна оборона пережила “надзвичайно важку ніч” у зв’язку з повітряною атакою Росії на Україну.

“Дякую генералу Новаку та Оперативному командуванню Збройних сил Польщі, усім, хто сьогодні координував, спостерігав, аналізував та реагував на події над Україною та в нашому повітряному просторі”, – написав він у соцмережі X.

Під час масованої атаки на захід України щонайменше дві ракети вдарили по Львову.

У цей час в польському Любліні оголошували повітряну тривогу. Принаймні одна місцева мешканка розповіла BBC, що чула сигнал.

Як повідомило командування Збройних сил Польщі, військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність сили протиповітряної оборони.

О 4:40 ранку в повітряному просторі Польщі виявили “невпізнаний об’єкт”, який рухався на захід.

Для його ідентифікації та перехоплення направили винищувач F-16, але за кілька хвилин об’єкт зник з радарів, зазначають польські військові.

Водночас Повітряні сили України за кілька хвилин до цього о 4.34 повідомляли про підліт російської ракети до міста Устилуг на кордоні з Польщею, за 130 кілометрів Любліна.

У польських соцмережах поширюють фото вирви в поле, яку начебто залишила ракета чи її уламки після падіння.

Міноборони Росії підтвердило масований удар по Україні. Там заявили, що цілями були військові аеродроми та підприємства ВПК.

Андрій Сибіга повідомив пізніше, що говорив зі своїм колегою міністром зовнішніх справ Польщі Радославом Сікорським.

Україна готова надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту. Міністри також домовилися, що НАТО має терміново посилити повітряну оборону України.

“Сьогоднішній заліт ракети також є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дискусіях про минуле”, – наголосив Сибіга.

Підпис до фото,Рятувальні служби, військові і правоохоронці на місці падіння ракети

Премʼєр Дональд Туск заявив, що перед тим, як вирушити на місце інциденту, він контактував з іншими європейськими лідерами.

За його словами, повідомлень про жертви внаслідок інциденту, що стався у четвер, не надходило, але його розглядають як серйозний випадок.

З початку повномасштабної війни Росії в Україні в Польщі впали кілька російських безпілотників, а також одна ракета, про тип і походження якої сперечались. У листопаді 2022 року двоє польських фермерів загинули внаслідок падіння уламків ракети неподалік від кордону України. За основною версією, це була українська ракета ППО, якою Україна якраз відбивала тоді у прикордонні масовану повітряну атаку Росії.

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що протягом ночі поблизу польського повітряного простору зафіксували близько 20 об’єктів. Він додав, що військові проводять піротехнічний аналіз для визначення об’єкта, який упав поблизу Тарнавської Колонії.

Під час російського удару 30 липня в Україні загинули щонайменше вісім людей, серед них четверо дітей, десятки постраждали. У Львові, Києві та біля Кривого Рогу під ударом опинилися житлові будинки.

Напередодні Володимир Зеленський був у Любліні, де зустрічався з польським премʼєром Дональдом Туском.