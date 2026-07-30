“Спалили “Мурманск” у Криму — майстри ГУР вполювали дороговартісну станцію РЕБ окупантів”, – повідомили в ГУР.

У ніч із 26 на 27 липня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ “мурманск-БН”.

Береговий комплекс РЕБ “мурманск-БН” російської окупаційної армії призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км.

Що цікаво, і одночасно дивно, це перше відоме ураження комплексу РЕБ “Мурманск-БН” з початку повномасштабного вторгнення. Хоча ці комплекси були розгорнути поблизу милу Фіолент ще з початку окупації півострова у 2014 році, і після цього “світились” там вже після початку повномасштабного вторгнення, передає Defence Express.

Враховуючи те наскільки активно Сили Оборони України винищують російські радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси та системи радіоелектронної боротьби, вочевидь, коли саме “Мурманск-БН” буде ураженим, залишалось лише питанням часу.

Чотири комплекси “Мурманск-БН” розгорнуті поблизу милу Фіолент у тимчасово окупованому Криму, 2015 рік. Фото – X/@finriswolf

Загалом “Мурманск-БН” призначений для розвідки та придушення ліній зв’язку у короткохвильовому діапазоні з оголошеною, але жодним чином не підтвердженою максимальною дальністю у 5000 км. Крім цього він здатний пригнічувати супутникову навігацію.

Розгорнутий комплекс РЕБ “Мурманск-БН”

Саме цей комплекс тероризує країни Балтії у російському ексклаві в Калінінграді, порушуючи роботу супутникової навігації. В наслідок цього за останні роки постраждали тисячі літаків та кораблів, деяким з них доводилось скасовувати свої рейси, а в окремих випадках навіть доводилось закривати аеропорти.

Щогла зі складу комплексу “Мурманск-БН” за мить до ураження безпілотником ГУР

Ураження “Мурманск-БН” в тимчасово окупованому Криму має зменшити проблеми з супутниковою навігацією для українських безпілотників, а також розвантажити лінії зв’язку у короткохвильовому діапазоні.

Антенна щогла “Мурманск-БН” на шасі КамАЗу та на шасі причепу

Щодо самого комплексу “Мурманск-БН”, то до його складу входять одразу кілька машин. А саме, 4 складні антенні щогли висотою 32 метри (2 на базі КамАЗу та ще 2 на базі причепу), апаратна машина, що й створює перешкоди, ймовірно окрема машина з генератором для живлення комплексу, та командний пункт.

Тобто це далеко не малий комплекс, що можна швидко розгорнути та згорнути. Розгортання та налаштування “Мурманск-БН” штатно має займати близько 72 годин. За цей час окрім розкладання самих щогл, натягується й мережа тонких канатів, які й утворюють собою антенне полотно.

Розгорнутий комплекс РЕБ “Мурманск-БН”, можна побачити натягнуту між щоглами мережу катанів, що утворюють антенне полотно

Судячи з опублікованих кадрів безпілотник уразив лише антенну щоглу на базі причепу, яка з невідомої причини була розгорнута сама, без інших машин, що входять до складу комплексу. Тобто на момент ураження комплекс ймовірно не працював, і навіть не був повністю розгорнутий.