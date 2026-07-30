У жовтні 2026 року Фонд державного майна України проведе чотири аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та конфіскованих санкційних активів.

Як зазначають в Мінекономіки України, «це черговий крок держави до залучення приватних інвестицій, відновлення роботи великих підприємств, створення та повернення робочих місць і перетворення активів, які роками не працювали або належали російським власникам, на ресурс для розвитку України».

Графік аукціонів

13 жовтня – ПАТ «Сумихімпром»

Один із найбільших хімічних комплексів України, що спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.

19 жовтня – АТ «Одеський припортовий завод»

Одне зі стратегічних підприємств хімічної промисловості України та найбільший вузол перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі з унікальною виробничою та портовою інфраструктурою.

20 жовтня – ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (санкційний актив)

Провідне українське підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд. Раніше актив належав російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанова сировина підприємства використовувалася російським військово-промисловим комплексом для виробництва озброєння.

20 жовтня – ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив)

Один із найбільших у Європі виробників втулок циліндрів для автомобільних, суднових, промислових двигунів та спеціальної техніки. Раніше підприємство належало російському сенатору Сергію Калашнику.

Усі об’єкти будуть реалізовані через електронну торгову систему Prozorro.Продажі, яка гарантує відкритість, конкурентність та рівний доступ учасників до аукціонів. Прозора процедура продажу дозволяє саме учасникам торгів визначити справедливу вартість активів та залучити широке коло інвесторів.

Відповідно до законодавства, 100% коштів від продажу конфіскованих санкційних активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці ресурси використовуються для відновлення житла, критичної інфраструктури та інших об’єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Водночас кошти від приватизації державних підприємств надходять до державного бюджету України та спрямовуються на фінансування сектору безпеки і оборони, зокрема забезпечення потреб Збройних Сил України.

«Передача підприємств ефективним приватним інвесторам також означає модернізацію виробництва, запуск простоюючих потужностей, створення нових робочих місць, збереження трудових колективів і збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Успішні приватизаційні аукціони під час війни демонструють довіру інвесторів до України та підтверджують здатність держави забезпечувати прозорі й конкурентні правила ведення бізнесу навіть в умовах повномасштабної агресії. Це важливий сигнал для міжнародних партнерів та інвесторів, що Україна вже сьогодні є перспективним місцем для інвестицій і майбутнього економічного зростання», – переконані в Міністерстві економіки та довкілля України.

Як повідомляло Інше ТВ, Уряд Свириденко наостанок затвердив умови приватизації Одеського припортового та ще 2 активів