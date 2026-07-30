За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Миколаївської обласної прокуратури суд визнав винним раніше судимого чоловіка у зґвалтуванні неповнолітньої племінниці та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Прокурори довели, що 26 березня 2025 року обвинувачений, який є військовослужбовцем, у автомобілі Volkswagen зґвалтував 14-річну племінницю. Дівчині вдалося врятуватися лише тоді, коли повз проїжджав інший автомобіль. Про подію вона повідомила тітці, а згодом матері, після чого звернулася до правоохоронних органів.

Під час судового розгляду обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що нібито потерпіла сама вчиняла щодо нього дії сексуального характеру, а обвинувачення вигадала через скрутне матеріальне становище родини.

Однак суд визнав ці доводи безпідставними, оскільки вина обвинуваченого підтверджується сукупністю досліджених доказів. Зокрема, були допитані свідки, які бачили потерпілу одразу після події, досліджено результати огляду місця події та автомобіля, висновки судово-медичних, імунологічних і психологічних експертиз, а також інші матеріали кримінального провадження.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 152 КК України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Не погоджуючись із вироком суду в частині непризначення додаткового покарання, керівник Миколаївської обласної прокуратури подав апеляційну скаргу, в якій порушив питання про позбавлення засудженого спеціального військового звання.

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