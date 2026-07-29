

У Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та злочинах, повʼязаних із дитячою порнографією.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився в монастирській пекарні з 14-річною дівчиною, яка співала в церковному хорі. Скориставшись її уразливим станом, він зґвалтував неповнолітню.

Надалі обвинувачений шантажував дівчину, погрожуючи розголосити інформацію представникам єпархії, та примушував її до подальших дій сексуального характеру.

Під час одного з епізодів чоловік зняв потерпілу на відео. У його телефоні правоохоронці також виявили матеріали порнографічного характеру за участю дітей.

Слідство встановило ще одну потерпілу. Упродовж липня-вересня 2025 року чернець через Telegram увійшов у довіру до 11-річної дівчинки та надсилав ій повідомлення сексуального характеру.

У березні 2026 року чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Керівник Харківської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт за фактами зґвалтування неповнолітньої, вербування з метою експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.