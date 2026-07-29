Інститут національної пам’яті Польщі хоче отримати від України дозвіл на перевезення до Польщі артефактів, знайдених у могилах жертв Волинської трагедії.

Про це під час пресконференції в Острівках повідомив заступник голови ІНП Кароль Полейовський. За його словами, вже ексгумовано останки майже 50 осіб, інформує Українська служба «Польського Радіо».

Ексгумаційні роботи в Острівках і Волі Островецькій тривають уже два тижні й мають завершитися 8 серпня. Фахівці відбирають генетичний матеріал, щоб у майбутньому можна було ідентифікувати жертв Волинської трагедії.

Кароль Полейовський підтвердив, що поруч із останками знаходять предмети особистого вжитку. За його словами, для поляків ці речі є реліквіями, які мають бути передані родинам загиблих або до музеїв у Польщі.

Інститут національної пам’яті Польщі подав ще 14 заявок на проведення досліджень та ексгумацій жертв Волинської трагедії. Наразі вони очікують на погодження української влади. Заступник голови ІНП Польщі також повідомив, що похорон осіб, останки яких зараз ексгумують в Острівках і Волі Островецькій, запланований на 30 серпня.

Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки не доведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців.

Як повідомляло Інше ТВ, Дозволи на ексгумацію польських жертв Волинської трагедії будуть видавати «практично негайно», — голова УІНП Алфьоров