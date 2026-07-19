Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що після завершення пошукових робіт дозволи на проведення ексгумації польських жертв Волинської трагедії видаватимуть практично одразу.

Про це він розповів в інтерв’ю «Польському радіо».

У п’ятницю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв Волинського злочину. Саме Український інститут національної пам’яті видає відповідні дозволи.

Олександр Алфьоров наголосив, що відповідно до українського законодавства ексгумаціям мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їх проведення видає Міністерство культури, а дозвіл на ексгумацію — комісія при Українському інституті національної пам’яті. За його словами, після завершення пошуків зазвичай необхідно певний час чекати на дозвіл на ексгумацію. Водночас за нинішніх умов комісія працює дуже оперативно, тому дозволи після завершення пошукових робіт видаватимуться фактично одразу.

Зараз в Україні тривають ексгумації жертв Волинського злочину в Острівках і Волі Островецькій. Наступні ексгумації, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті Пеняцькій, де в червні було виявлено масове поховання людей.

Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт і ексгумацій польських жертв на своїй території. Відтоді вдалося ексгумувати та гідно перепоховати жертв трагічних подій 20 століття в Пужниках, а також останки польських військових, загиблих під час вересневої кампанії 1939 року.

Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки не доведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців, зазначає Польське радіо.

Зазначимо, що навколо якраз цього твердження – хто почав, хто кому мстився і за що, скільки людей загинуло з обох сторін – польські і українські історики досі не дійшли згоди.