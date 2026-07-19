Радник президента Сергій Флеш заявив, що захист прифронтових міст і сіл від нальотів дронів – пріоритетне завдання.

-З усіх актуальних проблем, над якими я планую працювати в першу чергу, я виділяю захист прифронтових зон від локальних повітряних атак.

Федоров та наша команда почала опрацьовувати це глобальне питання, але не завершила.

Наш ворог атакує Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя та всю прифронтову лінію. Далі все буде тільки гірше.

Питання захисту є комплексним і має включати в себе дії ЗСУ, НГУ, та місцевої влади.

Варто зауважити, що деякі регіони вже організували ефективний процес захисту, і цей досвід потрібно масштабувати далі.

Тут і РЕР, і РЕБ, і перехоплювачі, і ППО, і МВГ, і оповіщення, і укриття, і сітки. Весь комплекс заходів.

Війна змінюється на очах. І це не перебільшення. Щотижня я бачу нові технічні рішення у ворога.

Якщо військове керівництво не буде сучасним і динамічним, не буде реагувати на виклики ворога, ми приречені.

Нам потрібна сильна, сучасна, дружня та продуктивна трійка: Міністр оборони — Головнокомандувач — Начальник Генерального штабу.

Я вам обіцяю — ви будете вражені тим, що це дасть і на що ми здатні, – стверджує Флеш.

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