Як повідомляло ІншеТВ, вчора Сергій “Флеш” став радником президента Зеленського, хоча перед тим був радником Федорова. Ось як він пояснив свою нову роль.

“Друзі, мав довгу розмову з Президентом про технологічні виклики у війні. Їх ставатиме дедалі більше, і вони ставатимуть дедалі складнішими.

Президент запропонував мені повернутися до нового складу Міністерства оборони, але я відмовився. Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла .

Федоров — це людина, яку я безмежно поважаю, і надалі буду максимально допомагати йому в питаннях захисту нашої країни та не тільки.

Але війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог. Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні на посаді Радника Президента з питань розвитку оборонних технологій.

Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ”.

Про зміну тактики у “поведінці” шахедів, які опускаються тепер на наднизькі висоти, він попередив у соцмережах.

«Шахеди» дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування.

На відео «Шахед» для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів.

Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів.

Але наші хлопці впоралися.

Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів”, – попереджає радник президента.