У індійському штаті Уттар-Прадеш величезний крокодил напав на 12-річного хлопчика на ім’я Суніл Сінгх і затягнув його в річку Гхагхара.

Трагедія сталася в окрузі Бахрайч. Хлопчик допомагав своєму дядькові на рисовому полі. Після роботи вони підійшли до річки, щоб помити руки та ноги. У цей момент хижак випірнув із води, вхопив дитину за ногу та почав тягнути на глибину.

Дядько хлопчика кинувся у воду і близько семи хвилин тримав племінника за руку, намагаючись вирвати його з пащі крокодила.

На крики прибігли місцеві фермери. Вони почали кидати в рептилію каміння та цеглу, але крокодил виявився сильнішим і затягнув дитину під воду.

Поліція, лісники та селяни шукали хлопчика близько п’яти годин. Його понівечене та частково з’їдене тіло вдалося знайти в річці пізно ввечері за допомогою човнів і сіток.

Суніл був сиротою — його мати померла сім років тому, а батько — п’ять років тому. Він проживав разом із дядьком. Влада штату пообіцяла виплатити родині загиблого компенсацію в розмірі 400 тисяч рупій.

Жахливі кадри нападу та того, як рептилія розправлялася з жертвою у воді, потрапили на камери очевидців і поширилися в соціальних мережах, що викликало значний резонанс та обурення місцевих жителів через відсутність захисних огороджень біля небезпечних водойм.