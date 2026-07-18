Поки власник житла відпочивав, молодик скоїв крадіжку грошей та зник. На Миколаївщині правоохоронці встановили особу зловмисника, розшукали його на одній із вулиць міста та оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про те, що невідомий викрав з квартири заощадження у доларах та євро, до операторів спецлінії 102 надійшло від мешканця райцентру, повідомили у поліції Миколаївської області.

На місці злочину поліцейські слідчо-оперативної групи Первомайського райвідділу з’ясували, що 48-річний заявник, після спільного розпиття алкогольних напоїв біля місцевого супермаркету, запросив незнайомого молодика до своєї квартири, де вони продовжили вживати алкоголь. Коли власник житла пішов відпочивати, гість викрав зі схованки 1500 доларів США та 200 євро.

У ході першочергових слідчо-оперативних заходів, через кілька годин на одній із вулиць міста оперативники встановили зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Кіровоградської області, який не має постійного місця проживання та раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Під час слідчих дій поліцейські вилучили у нього викрадені кошти.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Триває досудове розслідування.