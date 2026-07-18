РФ готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

-Це такий план рф. В нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства. кірієнко та гєрасімов запевнили путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються.

Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність, – підсумував він.