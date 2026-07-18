У Польщі вперше від початку опитувань, запроваджених після російської анексії Криму у 2014 році, кількість противників прийняття біженців з України перевищила кількість прихильників, – такими є результати опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє RFM24.

Стаття про це має заголовок “Історичний зсув. Поляки змінили свою думку щодо біженців з України”.

Це перше опитування, що проводилося на тлі загострення історичних суперечок між Польщею та Україною, пише ВВС.

Нині 52% опитаних вважають, що Польща не повинна приймати біженців із охоплених війною районів України, тоді як 42% дотримуються протилежної думки.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році 94% поляків підтримували прийом українських біженців.

Автори дослідження зазначають, що таке погіршення ставлення до українців у Польщі є частиною довгострокової тенденції, яка спостерігається із середини 2023 року.

Порівняно з груднем минулого року частка тих, хто виступає проти прийому біженців, зросла на 6%, тоді як частка прихильників зменшилася на таку саму величину.

Перестаралися з допомогою?

Попри те, що соціальна допомога українцям, які отримали тимчасовий захист в Польщі була меншою, ніж в інших європейських країнах (особливо в Німеччині), а від початку 2026 року ще більше скоротилася, згідно з опитуванням, 54% поляків вважають, що допомога, яка надається біженцям з України, є надмірною. Але 40% вважають розмір допомоги адекватним. 3% вважають його недостатнім.

Автори дослідження зазначають, що з вересня минулого року частка тих, хто вважає масштаби допомоги надмірними, зросла, тоді як частка тих, хто вважає її адекватною, — зменшилася.

CBOS також дослідив ставлення поляків до змін у правилах надання допомоги громадянам України, що набули чинності в березні та липні цього року.

Переважна більшість опитаних — 87% — підтримала обмеження доступу до повного спектра медичних послуг лише для тих осіб, які сплачують внески на медичне страхування в Польщі. 8% опитаних виступили проти цих обмежень.

Однак рішення скасувати право на безкоштовне проживання в колективних центрах для матерів із дітьми віком понад один рік сприйняли значно критичніше. 58% респондентів виступили проти цього заходу, тоді як 29% підтримали його.

Ба більше, навіть серед тих, хто вважає допомогу біженцям надмірною, противників цих змін виявилося більше, ніж прихильників.

Дослідники також відзначають, що відповіді респондентів корелюються із їхніми політичними вподобаннями, – прийняття біженців найчастіше підтримують виборці “Нових лівих”, партії “Разом” і “Громадянської коаліції”, тоді як серед електорату “Права і справедливості” та “Конфедерації” переважає негативне ставлення.

Нагадаємо також: Додому нє? Кількість злочинів проти українців у Польщі з початку року зросла на третину