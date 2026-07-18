Упродовж 7 днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів. До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду.

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом.

Упродовж місяця Програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

Обговорив з Державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Марʼєвичем необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.



Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень.



Окрема тема розмови – це реформа державного управління. Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану, – повідомив Корецький.