Чернівцях навколо ремонту сходів на площі перед Філармонією спалахнув скандал. На відремонтованій ділянці виявили фрагменти гранітних плит з викарбуваними зображеннями облич, які нагадують надгробки. Але після розголосу обличчя на сходах просто зашліфували, замітаючи сліди.

Про це повідомила депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус.

“Так, це правда! Сходи на площі Філармонії відремонтували гранітними плитами із зображеннями померлих…

Для бюджету міста, за теперішніми мірками, це обійшлося не так уже й дорого – всього якихось 190 тисяч гривень.

Але як??? Як можна було додуматися у своїх схематозах до того, щоб використати граніт із цвинтаря??? Наскільки треба бути жадібним, щоб замість нового граніту використати той, що вже був на кладовищі, ще й де? На площі Філармонії? На щойно відремонтованій вулиці – «вінці правління»- вул. Марії Заньковецької? І навіть пошкодувати грошей, щоб його відшліфувати?

«Ніч довга та сповнена жахіть». Учора чернівчани в коментарях шукали культурно-мистецький задум, намагалися знайти спільні риси на фрагментах надгробків, якими облицювали сходи площі.

Майже зійшлися з припущенням, що на одній із плит міг бути портрет Назарія Яремчука.

Затамувавши подих перед сном, усі чекали на заяву, що це був свідомий мистецький задум, а не чиясь кричуща недбалість.

Та нічого не сталося. Шліфування плит посеред ночі приховало сліди безвідповідальності та схематозів. Але не стерло запитань, на які місто досі чекає відповіді”.

І відповідь надійшла – у міськраді підтвердили цю інформацію. У департаменті архітектури та благоустрою повідомили таке:

-Учора в мережі з’явилися фотографії сходів на площі перед філармонією, на яких видно фрагменти, схожі на елементи надгробних плит.

Одразу після появи цієї інформації працівники міської ради виїхали на місце. Факти, зафіксовані на фотографіях, підтвердилися, що викликало багато запитань і занепокоєння.

Саме тому зараз наше головне завдання ретельно з’ясувати всі обставини.

Сходи на площі перед філармонією були збудовані близько 20-ти років тому. Капітальної заміни плит з того часу не було, лише їх ремонт. Цього року теж плитку лише перекладали.

Відкритим залишається питання:

⁃ чи ймовірно надмогильні плити були поставлені з фото всередину ще з часу будівництва сходів?

Окремо буде перевірено документацію та інші обставини, які допоможуть дати повну й об’єктивну відповідь про походження матеріалів та підрядників.

Для нас принципово не залишити жодного питання без відповіді. Ми ретельно перевіримо всі обставини цієї ситуації та відкрито повідомимо громаді про результати. Якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, це матиме відповідні наслідки, – йдеться у повідомленні.

Тим часом у Чернівцях обурення через такий ганебний факт не вщухає.