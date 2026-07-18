У Києві та інших регіонах України третій день поспіль проходять протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Києві мітинг розпочався близько 15:00 18 липня. Станом на 19:30 на мітингу зібралось близько 300 людей.

Протести у Києві 18 липня 2026 рік. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

Частина людей також вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Протести у Києві 18 липня 2026 рік. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

18 липня протести також проходять у Львові. Учасники тримали плакати з написами: “Джерело влади є народ”, “Федоров = майбутнє”, “Сирського геть”, “На канікулах мала бути я, а не Верховна Рада” тощо. Також люди скандували “Нації потрібні інновації”, “Змінимось або помремо”, “Без тилу немає фронту”.

Протест у Львові проти звільнення Федорова з посади міністра оборони. Суспільне Львів/Дейнека Ольга

У Дніпрі 18 липня містяни вчергове зібралися на мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони.

Одна з учасниць мітингу у Дніпрі , Любов, розповіла: стоїть тут за військових, які не змогли доєднатися до акції. Вона вимагає усунення Сирського з посади, а також повернення Михайла Федорова до його обов’язків очільника МО.

“Сирський, по-перше, не влаштовує саме військових. Тому ми тут стоїмо за них і пословлюємо їхню думку. Сирський — м’ясник. Більше нічого не можу додати. Будемо виходити щодня, скільки потрібно, доки не доб’ємося результату”, — наголосила вона.

Третій день мітингів на підтримку Михайла Федорова у Дніпрі, 18 липня 2026 року. Суспільне Дніпро

У Миколаєві 18 липня містяни третій день поспіль зібралися на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України. До заходу долучилися понад 150 людей.

Містяни вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.

Учасниці акції протесту з гаслами на саморобних табличках. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У Тернополі, 18 липня, триває акція на підтримку Михайла Федорова. Біля будівлі, де розміщені Тернопільська обласна військова адміністрація та облрада, люди з плакатами закликають залишити Федорова на посаді міністра оборони.

Станом на 19-ту годину було понад 50 учасників акції на підтримку Михайла Федорова.

федоров тернопіль. Суспільне Тернопіль

18 липня у Кропивницькому відбулася акція проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники зібралися о дев’ятій годині поблизу площі Героїв Майдану. Вимагали повернути Федорова на посаду й звільнити головнокомандувача Олександра Сирського.

Один з протестувальників, Андрій, повідомив у коментарі Суспільному, що Федоров має продовжити реформи, які почав.

“Ми тільки побачили, як почали діяти реформи в армії від Міністерства оборони і тут їх згортають. Це неправильно. Будь-яка зміна зараз, прибирання Федорова зупинить реформи або їх пригальмує. Але цього не можна допустити, тому я тут. Я побачив об’яву, що збираються о дев’ятій щоранку і о сьомій вечора. Акція триватиме, поки люди збиратимуться й поки не відреагують”.

Акція на підтримку Федорова. Кропивницький, 18 липня 2026 року. Суспільне Кропивницький

Нагадаємо, «Я дуже хочу жити в країні, де є адекватність, а не масова ейфорія» – дружина Федорова прокоментувала протести