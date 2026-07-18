росія цинічно завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкові автомобілі. Постраждала одна людина.

На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.