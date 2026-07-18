Як повідомляло Інше ТВ, 16 липня в Україні розпочалися акції проти відставки Федорова (ФОТО, ВІДЕО).

Анастасія Федорова, дружина ексміністра оборони Михайла Федорова, успішна дизайнерка з власним брендом одягу та поглядами, заявила, що не буде коментувати політичні питання, пов’язані з її чоловіком чи державними справами.

Але у своєму профілі і Instagram вона прокоментувала інший бік протестів. І з її зваженою думкою і влучною оцінкою неможливо не погодитися.

Наводимо її коментар повністю:

«Скажу чесно. Сьогодні я вже не розгублена. Мені страшно.

Ні, не за чоловіка. У нього сил та амбіцій вистачить за всіх, кому їх бракує. За нього я не хвилююся. У нього точно все буде добре, слава Богу. Тут не про нього взагалі.

Мені страшно від психозу.

Страшно жити в країні, де люди не можуть зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості й починають будувати хворий культ особистості.

Хоча ні. Не культ. Ікону, бл***. Справжню ікону.

Наші сімейні відео використовують у власних фантазіях в особистих акаунтах, підставляючи себе на місце дружини. Поруч – моя донька..

Про сексуалізацію я навіть не хочу говорити.

Детально описувати, що б ви робили з чужим чоловіком, – це вже не почуття гумору.

Ні, дівчата. Ви не жартуєте. Ви виросли з х*йовими цінностями. І це бл*дство.

Неповага до сім’ї людини, яку ви підтримуєте і шапкою профілю якої пишаєтесь в тред.

Я дуже хочу жити в країні, яка бореться за свої права.

Чесній. Прогресивній. Прозорій.

Але ще більше – у країні, де є адекватність, а не масова ейфорія.

Де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах.

А холодним розумом. Критичним мисленням. Сильною психікою.

Бо наслідки іншого підходу ми вже бачили.

Я дуже хочу, щоб моя донька росла в країні, де не ганяються ні за ким і не роблять із людей ідолів.

Де знають собі ціну. Де жінки мають самоповагу. Де є гідність. Інакше мені буде дуже складно їй пояснити, за що вона втратила стільки звичайного дитинства лише тому, що народилася в нашій сім’ї.

Де, бл***, не роблять «матриці долі» в Threads, а читають The Economist, Reuters та інші якісні джерела й формують власне мислення.

Де вихід на протест за справедливість не порівнюють із вибором партнерів у Tinder.

Де ЗМІ не перекручують слова близьких людей заради дешевих клікбейтів.

Бо я вже майже бачу заголовки: «Дружині ексміністра страшно», «вона матюкається».

І знаю, що багато хто прочитає тільки їх.

Бо саме так не працює зріла політика.

І саме так не дорослішає суспільство.

Те, що я побачила сьогодні, при всій повазі, в певних моментах для мене вже було не про гідність».