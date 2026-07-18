Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 17 липня, що Німеччина візьме участь у французьких ядерних навчаннях пізніше цього року після спільної зустрічі урядів Франції та Німеччини поблизу Кельна.

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

«Поряд з цією роботою над спільною доктриною, німецькі звичайні збройні сили цього року візьмуть участь у ядерних навчаннях французьких військових», – сказав Мерц.

Виступаючи на прес-конференції разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлер сказав, що «стратегічна керівна група», створена двома країнами, вивчить, як посилити стримування в майбутньому.

«Це доповнює нашу ядерну участь та стримування в рамках НАТО, яких ми досі дотримуємося», – додав він.

Німеччина приєднається до військових маневрів під керівництвом Франції щодо України

Щодо України, Мерц сказав, що Німеччина також візьме участь у «маневрах восени, які відбудуться за ініціативою Франції».

«Ми разом уточнимо, яку саме форму матиме ця участь», – сказав він.

Військові навчання відбудуться в межах так званої Коаліції охочих, групи союзників України, яка провела свою останню зустріч у Парижі на початку цього тижня, на якій були присутні як Мерц, так і президент Франції Еммануель Макрон.

На зустрічі Макрон заявив, що Багатонаціональні сили для України, які будуть розгорнуті після закінчення бойових дій, проведуть навчання в найближчі місяці в країнах, що межують з Україною, «щоб перевірити наші плани розгортання та продемонструвати, що ми готові».

«Дорожня карта» торгівлі з Китаєм

Франція і Німеччина мають на меті до вересня розробити спільну «дорожню карту» для вирішення проблеми недобросовісної торговельної практики Китаю, сказав Макрон, додавши, що «зараз нас трясе» торговельна політика Пекіна.

Париж і Берлін хочуть «мати франко-німецьку дорожню карту з цього питання до вересня», сказав він, а їхні міністри економіки, фінансів та закордонних справ мають сформулювати цей план.

«Ми знову будемо дуже сильно наполягати на посиленні мандату, наданого Європейській Комісії, щоб вона набагато швидше проводила ринкові розслідування та ці інструменти для захисту наших галузей промисловості, – додав Макрон. – Ми хочемо захистити наші компанії та наші галузі промисловості. Ми бачили це в хімічній промисловості, ми бачимо це у верстатах, в автомобільному секторі та в багатьох інших».

Мерц також зазначив, що дефіцит торговельного балансу ЄС з Китаєм різко зростав в останні роки.

«Я думаю, що само собою зрозуміло, що ми повинні вирішити цей дисбаланс, тому що він відбувається за рахунок нашої промисловості», – зазначив він.

Європейський Союз намагається вирішити, як впоратися зі зростаючим потоком експорту Китаю, який, за словами критиків, підтримується щедрими державними субсидіями, а також нібито недооціненою валютою, яка робить його продукцію дешевшою.

ЄС намагається виробити чітку позицію, причому Франція давно наполягає на жорсткішому підході, тоді як Німеччина, чий бізнес більше інвестує в Китай, традиційно займає більш обережну позицію.

Як повідомляло Інше ТВ, Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени