Фонд громадської думки зафіксував падіння рейтингу диктатора росії володимира путіна на п’ять відсоткових пунктів за тиждень – до 66%.

Про це пише RFI Українською з посиланням на російські ЗМІ. Це стало найбільшим зниженням рівня підтримки путіна від початку повномасштабної війни.

Також знизився рівень довіри до диктатора росії – із 69% до 67%.

Зниження рейтингів очільника кремля фіксує і Всеросійський центр вивчення громадської думки. Соціологи цього центру зазначають, що рівень схвалення діяльності путіна з 6 по 12 липня знизився на 0,9 відсоткового пункту – до 65,1%, а рівень довіри до очільника кремля впав на 1,3 відсоткового пункту – до 71%.

Всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував найшвидше від початку війни падіння рейтингу довіри до путіна ще на початку липня. Тоді цей показник знизився за тиждень на 1,8 відсоткового пункту.

Навесні 2026 року російські державні соціологічні служби – Фонд громадської думки та Всеросійський центр вивчення громадської думки – вперше зафіксували зниження рейтингів володимира путіна. На той момент це пов’язували, зокрема, з обмеженнями роботи інтернету та блокуванням Telegram. Пізніше падіння рейтингів продовжилося на тлі паливної кризи в росії.

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