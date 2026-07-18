У Нідерландах з 1 серпня купівля, продаж та запуск феєрверків стануть незаконними — уряд запровадив офіційну заборону піротехніки.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Це рішення завершило багаторічну кампанію, яку проводили лікарі, екстрені служби та представники соцслужб. Вони домагалися припинення традиційного запуску феєрверків у новорічну ніч, який щороку призводив до сотень травм та збитків приватної власності на мільйони євро.

На початку минулого року уряд Нідерландів уже схвалив заборону феєрверків. Проте було зроблено кілька винятків, наприклад, для клубів та районних організацій, які могли використовувати піротехніку під час заходів. Тепер феєрверки заборонили всім — і приватним особам, і організаціям.

У Нідерландах шість років тому вже повністю скасовували феєрверки, хай і на якийсь час: це сталося під час пандемії COVID-19, коли кожна хвилина лікарів була на рахунку. На порушників чекала кримінальна відповідальність.

У багатьох містах Нідерландів вуличні святкування Нового року з піротехнікою стали синонімом антисоціальної поведінки, і саме громадська підтримка заборони феєрверків вплинула на урядову позицію. Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, це рішення підтримують три чверті громадян країни.

Новорічна канонада завдає шкоди не лише людям, а й тваринам та навколишньому середовищу. Майже половина власників собак повідомила, що їхні вихованці бояться феєрверків. Справа в тому, що слух у собак значно чутливіший за людський, тому шум, який людині здається терпимою, для собаки може бути нестерпним.

За останні кілька років власникам собак дозволили проводити новорічну ніч разом із вихованцями у тихих зонах аеропортів багатьох німецьких міст, а також Відня, Цюріха, Гельсінкі, Стокгольма, Осло та Копенгагена.

Феєрверки є згубними і для птахів. Згідно з дослідженнями, у новорічну ніч птахи залишають звичні місця ночівлі та відлітають від них на 15–20 кілометрів. Деякі з них пролітають без зупинки сотні кілометрів.

Через феєрверки птахи відпочивають приблизно на дві години менше, а потім ще кілька днів витрачають більше часу на пошук їжі, щоб заповнити втрачену енергію. Вчені вважають, що суворої зими таке додаткове навантаження може знизити шанси птахів на виживання.

Крім того, при запуску феєрверків у повітря потрапляють дрібні частинки, перхлорати та метали, які забруднюють повітря, а потім осідають у ґрунті та водоймищах, де завдають шкоди рослинам та водним організмам.

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