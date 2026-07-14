Повідомлення про те, що у дворі будинків на вулиці Набережній Енергетиків у місті Південноукраїнську невідомий запускає феєрверк, надійшло до поліції близько 23:15 11 липня.

Поліцейські відділення №3 Вознесенського районного управління поліції встановили особу правопорушника.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, ним виявився 16-річний місцевий житель. Хлопець пояснив, що придбав піротехнічний виріб через інтернет, а запустив його заради розваги.

За вказаним фактом поліцейські ювенальної превенції склали щодо неповнолітнього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство». Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Поліція Миколаївщини нагадує, що під час дії воєнного стану на всій території України діє заборона на використання піротехнічних виробів. Закликаємо громадян не порушувати вимоги законодавства, адже на кожен такий факт поліцейські реагуватимуть відповідно до закону, а винні особи нестимуть передбачену відповідальність.

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