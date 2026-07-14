Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 15 осіб та однієї установи, що відповідальні за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних на території РФ і ТОТ. Серед тих, хто потрапив під санкції — причетні до теракту в Оленівці та до смерті журналістки Вікторії Рощиної.



Про це йдеться у заяві Ради ЄС, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

До санкційного списку потрапив, зокрема, перший заступник начальника колонії в Оленівці Донецької області Дмитро Нєєлов. За даними ЄС, він брав участь у катуваннях, побиттях і приниженні українських військовополонених і цивільних. Також його вважають безпосередньо відповідальним за масову загибель українських полонених в Оленівці 28–29 липня 2022 року після російського удару, оскільки він навмисно затримував евакуацію поранених. Санкції також запровадили проти п’яти високопосадовців і співробітників колонії, причетних до жорстокого поводження з українськими бранцями.

Під санкції також потрапив начальник служби безпеки виправної колонії №7 у селі Пакіно Володимирської області РФ Олексій Хавецький. За інформацією ЄС, він організував систематичне жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Під його керівництвом полонених били електричним струмом, навмисно морили голодом, вчиняли сексуальне насильство та принижували заради розваги персоналу колонії.

До списку внесли співробітника ФСБ Яна Заневського, якого звинувачують у незаконному утриманні та катуваннях цивільних на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Рада ЄС також запровадила санкції проти СІЗО-2 у Таганрозі, де утримують українських військовополонених і цивільних. У цій установі систематично застосовували катування, які призводили до смертей. Зокрема, там після року ув’язнення загинула українська журналістка Вікторія Рощина, на тілі якої були численні сліди катувань.

Крім того, ЄС запровадив санкції ще проти семи людей у межах окремого санкційного режиму щодо порушень прав людини в Росії. Усі вони, за даними ЄС, відповідальні за жорстоке поводження з ув’язненими, зокрема українськими цивільними та військовополоненими.

Усі особи та установи, внесені до санкційних списків, підлягають замороженню активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти чи інші економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд і транзит через територію Європейського Союзу.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС ввів санкції проти російських кібершпигунів за багаторічне хакерство