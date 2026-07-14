Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – червні 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 561,6 млн грн, що на 11,2 відс., або на 56,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 469,5 млн грн, що на 11,4 відс, або на 48 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

У свою чергу фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, поповнили місцеві бюджети на 92,1 млн грн, що на 10,5 відс, або на 8,8 млн грн більше, ніж у першому півріччі 2025 року.

Питома вага цього податку становить 9,2 відсотка від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Фахівцями Головного управління ДПС у Миколаївській області приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота з проведення звірок із землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Слід зазначити, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області