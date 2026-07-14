Польща встановила дедлайн для українців із тимчасовим захистом. Біженці мають оновити дані в реєстрі PESEL UKR до 31 серпня 2026 року, щоб не втратити тимчасовий захист.

Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд країни.

Йдеться про тих українців, що:

мають дітей, яким PESEL оформлювали без паспорта, а потім у дитини з’явився власний закордонний документ;

після оформлення PESEL отримали новий закордонний паспорт або змінили персональні дані;

отримали тимчасовий захист лише на підставі заяви або свідоцтва про народження, але не мають закордонний паспорт.

Для того, щоб оновити PESEL UKR, треба звернутися до керівництва будь-якої ґміни чи будь-якого міста Польщі, при цьому треба мати чинний закордонний паспорт.

У разі необхідності треба пройти повторну ідентифікацію та здати відбитки пальців. Дистанційно оновити персональні дані не можна.