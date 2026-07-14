У Парижі триває парад до Дня взяття Бастилії, у якому, зокрема, беруть участь українські військові.

Сьогодні центр французької столиці повністю заблокований — Париж відзначає День взяття Бастилії наймасштабнішим військовим парадом за часів президентства Еммануеля Макрона. Ця подія стала безпрецедентною і для України, оскільки вперше в історії у параді беруть участь українські військові.

Як повідомила журналістка Новини Live Галина Остаповець з місця подій, піхота ЗСУ прокрокує шляхом від Тріумфальної арки, а в небі над Парижем двоє українських пілотів здійснять політ на французьких винищувачах «Міраж».

Параду передувала дипломатична робота: напередодні у Франції відбулося засідання новоствореної антибалістичної коаліції, ініційованої Україною. У закритій зустрічі взяли участь лідери 25 країн-партнерів. Головна мета — екстрене надання Україні перехоплювачів для збиття російської балістики.