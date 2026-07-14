Єврокомісія завершила підготовку до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявила Європейський комісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Кореспондент.

За її словами, подальші кроки тепер залежать від держав-членів ЄС та країни, яка головує в Раді Євросоюзу.

Під час прибуття на Міжурядову конференцію у Брюсселі Кос повідомила, що найближчим часом планують відкрити шостий переговорний кластер. Він охоплює питання зовнішньої політики, співпраці у сфері оборони та протидії гібридним загрозам.

“Ми відкриємо шостий кластер. Він стосується зовнішніх відносин, співпраці в обороні та боротьби з гібридними загрозами. Обидві країни роблять свій внесок у європейську структуру безпеки”, – сказала Кос, маючи на увазі Україну та Молдову.

Вона наголосила, що з боку Єврокомісії вже виконано всю необхідну підготовчу роботу. “Все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів”, – підкреслила єврокомісар.

За словами Кос, навіть якщо політичне рішення щодо відкриття решти переговорних напрямків буде ухвалене трохи пізніше, підготовка не припиняється. 2Навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває”. – зазначила вона.

Комісар також заявила, що українська влада добре розуміє подальші кроки на шляху до членства.

“У нас є чіткий графік того, що потрібно зробити цього року і надалі. Сподіваюся, новий уряд України додасть імпульсу реалізації необхідних реформ”, – сказала Кос.

Окрім України та Молдови, цього дня міжурядові конференції також проходять з Албанією та Чорногорією. Через насичений порядок денний Марта Кос назвала вівторок “супервівторком” для розширення Європейського Союзу.