Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже вирішила включити гумористів Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця до списку небажаних для Латвії осіб та на невизначений термін заборонити їм в’їзд до Латвії.

Про це повідомляє Delfi, передає Інше ТВ.

Як повідомила Браже у соціальних мережах, рішення ухвалене відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію, яка говорить: “якщо іноземець є небажаною для Латвії особою (persona non grata), рішення про її включення до списку приймає міністр закордонних справ”.

Загальнодоступна інформація свідчить, що обидва виконавці у вересні цього року планували концертний тур Латвією з програмою “Краще за 30 років!”. Організатори оголосили про три концерти — у Ризі, Даугавпілсі та Резекні.

Як повідомляло Інше ТВ, П’ять «народних» артистів-зрадників досі не втратили почесні звання: чому, пояснив Рух ЧЕСНО