Сьогодні українські далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі.

Зокрема, у відповідь на російські удари по українській цивільній інфраструктурі, по містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зелленський, передає Інше ТВ.

«Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також уражено нафтовий обʼєкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму.

Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. Слава Україні!», – зазначається в повідомленні Президента до відео.

Як повідомляло Інше ТВ, За вчора українські СБС уразили ще 13 суден «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях, загалом – 172