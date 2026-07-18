Збірна, яка виграє світову першість із футболу 2026 року, отримає перші в історії чемпіонські кільця.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА), передає Інше ТВ.

Колекція буде обмежена: загалом випустять 2026 кілець, з яких 30 вручать переможцям. Інші 1996 року зможуть придбати вболівальники по всьому світу.

Кожне кільце матиме індивідуальний номер та сертифікат автентичності. На одному боці прикраси буде зображено трофей чемпіонату світу. Інша ж буде оформлена у кольорах та символіці країни-переможниці.

Для кожного гравця і тренера збірної країни, що виграла чемпіонат світу, кільця будуть виготовлені індивідуально. Тому на нагородженні будуть видані тимчасові обручки, а вже після, за мірками, зроблять постійні.

Фінал відбудеться у неділю, 19 липня. На стадіоні в Іст-Ратерфорді чемпіона світу визначать збірні Іспанії та Аргентини.

Як повідомляло Інше ТВ, Ціна на квитки на фінал ЧС-2026 піднялася до $60 тисяч