Протягом 17-го та в ніч проти 18 липня на території Миколаївської області виникло 28 пожеж.

Чотири з них спровоковані російськими обстрілами у Миколаївському та Вознесенському районах. Вогонь знищив суху рослинність, лісосмуги і посіви пшениці, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Ще одна пожежа пшениці на корені, пожнивних залишків та лісосмуги сталася з інших причин. У Володимирівській ТГ Баштанського району горіли 5 гектарів пшениці, 4 га пожнивних залишків та лісосмуга.

Найбільшу кількість виїздів рятувальники здійснили на ліквідацію пожеж сухої рослинності, чагарників та сміття. Загалом зафіксовано 23 випадки на відкритих територіях площею понад 19 гектарів.

У приватному секторі виникло дві пожежі. У Вознесенському районі та в м. Миколаєві горіли господарчі споруди та суха трава.

До ліквідації пожеж від ДСНС залучалися понад 100 рятувальників і 32 одиниці техніки. Також працювали відділення місцевої пожежної охорони «Мартинівка», «Покровка», місцеві пожежно-рятувальні підрозділи «Коблеве» та «Рибаківка».

Причини пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за позаминулу добу гасили 16 пожеж. Що горіло