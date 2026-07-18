На площі загального користування в одному із багатоквартирних будинків між жінками виник побутовий конфлікт. Під час суперечки одна нанесла іншій удар ножем в живіт. Слідчі повідомили фігурантці про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Інформація про те, що в одному із багатоквартирних будинків Миколаєва тяжко травмована жінка, до операторів спецлінії 102 надійшла від сина потерпілої 16 липня близько 22:10.

На місце події прибули оперативники, поліцейські патрульної поліції і слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Миколаївського райуправління та фахівці криміналістичної лабораторії слідчого управління обласного главку поліції.

Як з’ясували правоохоронці, між жінками виник побутовий конфлікт через те, що дитині 26-річної жінки заважав відпочивати собака, яку утримує на прив’язі в коридорі загального користування 44-річна потерпіла. Під час сварки молодша з жінок ножем нанесла удар в живіт своїй опонентці. Постраждалу каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. Наразі вона перебуває в післяопераційному стані.

На місці вчинення злочину криміналісти зібрали, а слідчі вилучили як речовий доказ – ніж, який відправлять на проведення експертного дослідження.

Слідчі за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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