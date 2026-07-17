16 липня близько 23:50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт біля розважального закладу на вулиці Соборній у Миколаєві. Очевидець повідомив про постріли та чоловіка з предметом, схожим на пістолет.

За вказаною адресою негайно прибули патрульні, слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Миколаївського районного управління та криміналістична лабораторія. До їхнього приїзду учасники конфлікту залишили місце події.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, водночас представник охоронної фірми повідомив, що його напарник знепритомнів. Медики, які прибули на виклик, констатували його смерть.

Поліцейські попередньо вставили, що конфлікт розпочався між компанією молодих людей і водієм таксі. У ситуацію втрутився охоронець охоронної фірми, який здійснив кілька пострілів у повітря з пістолета під набій Флобера. Інші учасники події та другий охоронець застосували газові балончики.

Зброю та газові балончики слідчо-оперативна група вилучила.

Під час первинного огляду тіла померлого охоронця судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.

Поліцейські вже встановили всіх учасників інциденту та опитують їх. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомляло Інше ТВ, кілька днів тому у Миколаєві на Намиві вночі була стрільба – чоловік був п’яним і конфліктував з громадянами (ФОТО)