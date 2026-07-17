Про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках, поставки дронів, залучення іноземних добровольців – про це та багато іншого говорив Президент України Володимир Зеленський із командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обовʼязків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

Про це повідомляється на президентському телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Командири доповіли по ситуації на передовій, знищенню сил окупанта й ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків. Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині. Обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні. Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року й буде продовжуватись. Особливий досвід «Хартії» в залученні іноземних добровольців для захисту України має бути масштабований і на інші підрозділи. Обговорили, що для цього потрібно. Вдячний командиру «Азова» за особливу увагу до процесу обмінів та долі наших полонених: будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні.



Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність! Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті», – зазначається в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський запропонує парламенту Євгенiя Хмару на посаду міністра оборони