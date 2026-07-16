Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони та запропонує парламенту Хмару на посаду міністра оборони.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами. Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні.

Звісно, ми продовжимо реалізовувати всі активні програми для розвитку і зміцнення наших Сил оборони, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.

Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України.

Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні!”