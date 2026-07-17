Повідомлення про викрадення мототранспорту надійшло до відділення поліції №1 Баштанського районного відділу поліції вдень 15 липня від 18-річного жителя Нового Бугу. Заявник пояснив, що залишив мотоцикл неподалік будинку культури, а коли повернувся, транспортного засобу на місці вже не було.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та зупинили зловмисника біля залізничного переїзду в селищі Станційне. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що, побачивши припаркований мотоцикл, скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає. З’єднавши дроти системи запалювання, він завів транспортний засіб та поїхав до іншого населеного пункту, щоб продати його.

Слідчі за процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». За скоєний злочин чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та після закінчення слідчих і процесуальних дій повернуть власнику.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, Вдарив 16-річного хлопця і відібрав у нього мотоцикл – на Миколаївщині затримали чоловіка