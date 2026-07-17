На Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив колишній головний обнальщик Януковича на острові Еллінас Христодулос, якого хотіли призначити почесним консулом у Республіці Кіпр.

Про це повідомив посол України на Кіпрі (2025-2026 рр.) Сергій Ніжинський на засіданні ТСК, передає Zn.ua.

«На Кіпрі я виявив спрут, який складався з трьох осіб — колишнього посла України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського, офіцера безпеки Ярослава Білозьорова та на той час кандидата в почесні консули, громадянина Кіпру Еллінаса Христодулоса», — стверджує Ніжинський.

Дипломат стверджує, що сам він зустрічався з Христодулосом лише раз — після призначення на посаду знайомився з діаспорою на Кіпрі. Христодулос прийшов туди з дружиною Наталею Еліас — українкою, яка організовує концерти російських зірок на Кіпрі.

Він також запевняє, що Христодулоса на посаду посла подав його кум Німчинський — зв’язок між ними підтвердили у представництві ПЦУ в Ларнаці, до якого посольство робило запит.

Руслан Німчинський нині очолює управління з питань НАТО в МЗС. А до посади на Кіпрі довгий час працював тимчасово повіреним у Москві, у посольстві разом з ним працював і Білозьоров.

За словами дипломата, Христодулос приймав у себе громадян та через посла Німчинського надавав певні послуги (про які саме послуги йдеться, дипломат не уточнив — ред.).

«Зрозумівши це, я звернувся до НАЗК через МЗС. 31 березня моя дружина почала отримувати погрози від цього спрута. Я був тоді в Україні, тож звернувся до поліції щодо залякування родини посла. Але також я просив міністра відреагувати та захистити мене.

Але МЗС просто не передало міністру закордонних справ нічого, не почало жодної службової перевірки», — розповів Ніжинський.

Ніжинський стверджує, що продовжував отримувати погрози від людей Хритодулоса, а також «від представників МЗС», зокрема, державного секретаря Олександра Карасевича, які вимагали призначення Христодулоса почесним консулом.

Під «юридичним і психологічним тиском» 15 червня він написав заяву на звільнення.

За його словами, у липні він отримав від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він «перекрив діяльність Христодулоса». Послу порадили змінити рейс.

«Вже коли була розмова з державним секретарем Карасевичем, стало ясно, що це (призначення Христодулося — ред.) особисте доручення міністра Андрія Сибіги.



Із Сибігою в нас були нормальні відносини. Він питав: «Чим вам можна допомогти?». Я казав: «Пане міністре, справляємося, дякую. Шкодить іміджу кандидатура цієї особи».

Як виявилось згодом, у часи, коли прокурором був Юрій Луценко, було розслідування і цей Христодулос фігурував, як головний «обнальщік» Януковича на Кіпрі.



Якщо зі мною щось станеться, кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги, який не захистив мою родину. Хай всі знають про всю корупцію в МЗС», — заявив він.

Дипломат також стверджує, що МЗС України ніяк не відреагувало на затримання у ресторані міста Ларнака на Кіпрі першого секретаря МЗС з політичних питань (2021-2024 рр.) Костянтина Іващенка, коли той отримував €10 000 від ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Ніжинський стверджує, що повідомляв НАБУ про це.

«Я, можливо, не розуміючи сам, перекрив дороги і потоки певній групі осіб, де Христодулос фігурує як особа, яка задіяна для виводу коштів за кордон.

Я вважаю, що причиною бажання МЗС призначити Христодулоса на посаду почесного консула України в Кіпрі є корупція. Це зло, яке повністю охопило МЗС», — підсумував він.

Сергій Ніжинський — український правознавець і дипломат. У 2014—2015 роках працював старшим прокурором покуратури Голосіївського району Києва, входив до спецгрупи із розслідування «злочинів» «Автомайдану».



З 2015 року працював на держслужбі, обіймав різні посади у низці міністерств та відомств.



У липні 2025 року указом президента Володимира Зеленського був призначений надзвичайним і повноважним послом України на Кіпрі. 15 червня 2026 року подав у відставку.