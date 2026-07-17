Адвокат з Вознесенська Олександр Прутян, ветеран війни, виграв у суді чергову справу у Миколаївському окружному адміністративному суді на користь НПП «Бузький Гард».

Про це повідомила еколог Інна Тимченко, яка брала участь у судовому процесі в як4ості третьої особи, передає Інше ТВ.

«У 2025 році під час процедури оцінки впливу на довкілля ми дізналися, що Міністерство культури України видало ганебний лист, де погодило проєктну документацію Завершення будівництво Ташлицької ГАЕС та підняття рівня води в Олександрівському водосховищі.

Вони використали результати Інституту археології, де начебто археологи дослідили археологічні пам’ятки об’єкту ландшафту, історії та археології національного значення «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького», не знайшли об’єктів музефікації, і це Міністерству дало право дозволити затопити її частину (до 16,9 м).

Олександр Прутян, енергія та цілеспрямованість якого допомагає рухати ці справи, звернувся до суду, і ми одержали чергову перемогу», – зокрема, повідомила Інна Тимченко.

Еколог зазначила, що позитивну роль зіграв і висновок робочої групи з моніторингу стану історичного ландшафту центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького, яка зазначила, що «в результаті обстеження встановлено, що вплив деструктивних сил берегової абразії, спричиненої підняттям рівня води в ділянці ріки Південний Буг від паромної переправи між населеними пунктами Богданівка та Південноукраїнськ до узбережжя біля населених пунктів Виноградний Сад та Бузьке через чинники антропогенного походження існує загроза руйнування і втрати об’єктів культурної спадщини, що знаходяться в зазначеній місцевості».

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Міністерства культури про погодження проєктної документації на добудову Ташлицької ГАЕС.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року адвокат з Вознесенська Олександр Прутян, ветеран війни, виграв у Миколаївському окружному адміністративному суді першу справу на користь НПП «Бузький Гард».