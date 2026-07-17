В Іраку оголосили про збір коштів на винагороду за вбивство президента США Дональда Трампа. 10 мільйонів доларів обіцяють виплатити будь-якій людині, організації чи установі, яка організує замах на американського лідера.

Про це повідомляє Rzeczpospolita і Громадське.

Гроші на винагороду зібрали через добровільні пожертви бойовиків в Іраку. На їхню думку, замах на Трампа має стати помстою за вбивство у 2020 році іранського генерала Касема Сулеймані та заступника командувача іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Обидва загинули в Багдаді внаслідок удару американського безпілотника. Наказ про вбивство тоді нібито особисто ухвалив американський лідер.

«Вільні люди світу продовжуватимуть переслідувати вбивць дітей та вчених, а гнобителі ніколи не знатимуть миру», — заявили бойовики.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що Тегеран намагається його ліквідувати. В інтерв’ю для New York Post він сказав, що навіть склав інструкції на випадок, якщо Іран його вб’є. У них він наказує «розбомбити їх так, як вони ще ніколи не бачили».

Про наміри скоїти замах на Трампа також заявляв верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Так він хоче помститися за ліквідацію свого батька та попередника Алі Хаменеї, який загинув внаслідок авіаударів Ізраїлю та США 28 лютого.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Тегерані вже вивісили банер із Трампом в труні (ФОТО)